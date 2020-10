Franse parken en markten blijven open

De parken van Frankrijk blijven geopend, net als markten voor levensmiddelen, bevestigt een regeringswoordvoerder. Bij de vorige lockdown werden ook de parken afgesloten voor publiek. President Macron heeft woensdag gezegd dat er een nieuwe strenge lockdown nodig is om de sterke stijging van het aantal vastgestelde coronabesmettingen tegen te gaan. De economie wordt weer voor een groot deel lamgelegd door de sluiting van alle ‘niet essentiële’ ondernemingen inclusief de horeca.

De bevolking wordt onder ‘huisarrest’ geplaatst, maar mag nog wel een uurtje dicht bij huis wandelen of sporten. In tegenstelling tot de lockdown eerder dit jaar blijven crèches en scholen geopend. Het is nog onduidelijk of ouders die kinderen naar school brengen of ophalen documenten bij zich moeten hebben om aan te tonen wat ze aan het doen zijn.

In de Franse lockdown moeten mensen kunnen bewijzen waarom het nodig is dat ze van huis weg zijn. De Franse premier Jean Castex licht de nieuwe maatregelen om 18.30 uur toe. Hij stelt dat de tweede golf van het gevreesde virus dodelijker kan worden dan de eerste.

Het coronavirus zou zijn intrede hebben gedaan op 24 januari in Bordeaux. Sindsdien wijten de autoriteiten circa 35.000 sterfgevallen aan het virus. Inmiddels is het meer dan een miljoen keer vastgesteld en liggen er ruim 3000 coronapatiënten in kritieke toestand in ziekenhuizen. Vrijwel alle sterfgevallen zijn onder mensen ouder dan 65 jaar (92 procent). De gemiddelde leeftijd van een overleden patiënt is 84 jaar.

De strenge coronamaatregelen treffen vooral de jongere werkende bevolking. Het bureau voor de statistiek schat dat de economie 9 procent krimpt dit jaar als gevolg van de coronacrisis. Eind dit jaar is mogelijk 10 procent van de beroepsbevolking werkloos.