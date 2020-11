Franse oud-president Giscard d’Estaing ontslagen uit ziekenhuis

De Franse oud-president Valéry Giscard d’Estaing (94) is ontslagen uit het ziekenhuis in Tours waar hij zondagavond was opgenomen. Het is niet bekendgemaakt wat hem mankeerde. De voormalige president moest in september nog met een lichte longontsteking naar een ziekenhuis in Parijs.

Giscard d’Estaing was president van 1974 tot 1981. Zijn opvolger François Mitterrand overleed in 1996 en diens opvolger Jacques Chirac stierf vorig jaar. Dat maakt Giscard d’Estaing ruimschoots de oudste levende ex-president van Frankrijk.

Aanklagers openden in mei nog een onderzoek naar de voormalige leider nadat een Duitse verslaggeefster een klacht had ingediend over vermeende handtastelijkheden na een interview in 2018. Hij zou meermaals haar achterste hebben aangeraakt. Giscard d’Estaing ontkent de beschuldiging.