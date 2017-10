Franse oud-minister Ferrand gaat vrijuit

De Franse justitie stopt het onderzoek naar oud-minister Richard Ferrand, die een hoofdrol speelde tijdens de verkiezingscampagne van president Emmanuel Macron. Ferrand staat nu aan het hoofd van de parlementsfractie van de LREM-partij van de president.

Ferrand verliet de regering eerder dit jaar nadat hij in opspraak was geraakt vanwege een vastgoedaffaire. Hij zou als baas van een verzekeringsbank in Bretagne zijn vriendin op onoorbare wijze hebben bevoordeeld door kantoorruimte van haar te huren. De politicus ontkende alle beschuldigingen.

De Franse justitie maakte bekend dat er geen bewijs is aangetroffen dat Ferrand zes jaar geleden daadwerkelijk in de fout is gegaan. Bovendien zou eventuele belangenverstrengeling al verjaard zijn. De affaire rond de minister was pijnlijk voor Macron, die juist een speerpunt heeft gemaakt van het opschonen van de politiek.