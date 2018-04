Franse oppositieleider laakt aanval Syrië

De leider van de grootste oppositiepartij in Frankrijk, Laurent Wauquiez, heeft de aanvallen op Syrië nutteloos genoemd. Wauquiez, van de centrumrechtse Republikeinen, vindt het zinloos om aan te vallen enkel om een gevoel te krijgen iets te doen, maar verder geen enkele strategie achter de acties te hebben.

De Franse president Emmanuel Macron was een enthousiast deelnemer aan de westerse raketaanvallen op Syrië als vergelding voor een vermeende aanval met gifgas op 7 april in het Syrische Douma. Syrische regeringstroepen zouden dat bolwerk van Jaish al-Islam (Leger van de Islam) met gif hebben bestookt, terwijl er een regeling werd gesloten over de aftocht van de strijdgroep en over de vrijlating van duizenden gevangen van Jaish al-Islam.

De Verenigde Staten, Frankrijk en Groot-Brittannië hebben deze gemelde gifgasaanval in de nacht van vrijdag op zaterdag met meer dan honderd raketten bestraft.