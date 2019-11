Franse non mag om sluier niet in tehuis

Een 70-jarige vrouwelijke religieuze is in een Frans bejaardenhuis geweigerd vanwege haar habijt en sluier. De kledij zou volgens de directie „de rust” in de instelling verstoren en in strijd zijn met het interne reglement.

De religieuze heeft haar leven doorgebracht in Zuid-Frankrijk, maar wil haar laatste jaren graag in haar noordelijker gelegen geboortestreek Haute-Saône doorbrengen. Zes maanden stond ze op de wachtlijst van een publiek verzorgingshuis in Vesoul.

In de brief waarin haar plaats in het bejaardenhuis wordt aangekondigd staat als voorwaarde dat „elk opzichtig teken van het behoren tot een religieuze gemeenschap niet kan worden geaccepteerd om de sereniteit van iedereen te kunnen waarborgen.” De directie beroept zich op de laïcité, zoals de typisch Franse scheiding tussen kerken en staat wordt genoemd. „Godsdienst is een privézaak en dat moet zo blijven”, aldus de directeur.

De term „opzichtig teken” (signe ostentatoire) is afkomstig uit een beroemde Franse wet uit 2004 die leerlingen op publieke basisscholen en in het middelbaar onderwijs verbiedt om een kippa, een hoofddoek of een ander religieus teken te dragen. Als politiek compromis worden slechts discrete kettinkjes met bijvoorbeeld een kruisje toegestaan. Het bejaardenhuis heeft dit verbod echter ook opgenomen in zijn eigen reglement, wat volgens de Franse wet verboden is.

Enkele weken geleden vond in Frankrijk een politieke discussie plaats over de vraag of moslimmoeders met een hoofddoek schoolreisjes mogen begeleiden. Dat is volgens de regels toegestaan, maar sommige politici willen met een beroep op „de geest van de laïcité” een aanscherping.

Het hoofd van het officiële laïcité-observatorium, een regeringsinstantie, heeft het besluit van het bejaardenhuis op Twitter „een uitwas” genoemd.