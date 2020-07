Franse moskee beklad met hakenkruis

In Agen, in het zuidwesten van Frankrijk, is een moskee beklad met een hakenkruis en graffiti. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin zondag gemeld. Hij sprak van een „weerzinwekkende” daad en betuigde in een tweet zijn medeleven met de moslimgemeenschap van de stad. Hij stelde dat dit vandalisme „lijnrecht ingaat tegen waarden van de republiek”.

De voorzitter van de islamitische vereniging van Agen zei dat hij zaterdagnacht om 2.00 uur op de hoogte werd gebracht van de schending van het gebedshuis. Een bewakingscamera legde vast dat een man rond middernacht het terrein van de moskee betrad. De beelden zijn aan de politie gegeven.