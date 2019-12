Franse modeontwerper Ungaro overleden

De Franse modeontwerper Emanuel Ungaro is op 86-jarige leeftijd in Parijs overleden. Ungaro werd als zoon van een voor fascisten gevlucht Italiaans echtpaar in 1933 in Aix-en-Provence geboren. Zijn vader was kleermaker. In 1956 trok Ungaro naar Parijs waar hij in 1965 zijn modehuis vestigde. Het werd wereldberoemd met modeartikelen en vanaf de jaren tachtig ook parfums.

Vijftien jaar geleden verkocht Ungaro zijn modehuis om met pensioen te gaan. Het merk Ungaro raakte daarna in de problemen. Ungaro laat een vrouw en een dochter na.