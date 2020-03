Franse minister raadt kiezers aan met eigen pen te stemmen

Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in Frankrijk doen kiezers er goed aan om met hun eigen pen te stemmen. Die moet dan wel blauw of zwart zijn, zegt minister van Binnenlandse Zaken, Christophe Castaner. Hij verzekert dat de regering samen met burgemeesters en voorzitters van de stembureaus heel veel maatregelen heeft genomen om de gezondheid van kiezers te beschermen. Zo wordt alles gereinigd nadat een stem is uitgebracht.

Dankzij de voorzorgsmaatregelen „kunnen de gemeenteraadsverkiezingen 15 en 22 maart overal en in de beste medische omstandigheden doorgaan”. De regering vreest dat het coronavirus voor een erg lage opkomst gaat zorgen. „Ik herhaal: stemmen is niet gevaarlijk”, aldus Castaner.