Franse milieuclubs en gemeenten beginnen klimaatzaak tegen Total

Franse milieuorganisaties hebben samen met een aantal gemeenten oliebedrijf Total aangeklaagd. Ze willen dat de rechter het bedrijf verplicht tot meer maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. De zaak is sterk vergelijkbaar met de Nederlandse klimaatzaak tegen Shell.

Milieudefensie klaagde de Nederlands-Britse multinational vorig jaar aan om dezelfde reden, met steun van andere milieuorganisaties en 17.000 burgers die zich als mede-eiser hebben opgegeven. Naar verwachting is de eerste zitting eind dit jaar. Franse milieuorganisaties volgen nu het Nederlandse voorbeeld, samen met veertien gemeenten.

Burgemeester Eric Piolle van Grenoble betoogt dat „de grootste uitstoters van broeikasgassen het goede voorbeeld moeten geven”. Hij vreest grote gevolgen van klimaatverandering voor zijn stad. „In 2050 worden inwoners van Grenoble drie maanden per jaar aan hitte blootgesteld, terwijl de sneeuw in de winter verdwijnt.”

De reactie van Total is vergelijkbaar met die van Shell: het oliebedrijf erkent dat fossiele brandstoffen bijdragen aan opwarming van de aarde, maar vindt dat het al genoeg doet om de uitstoot te verminderen. Total wil bijvoorbeeld meer investeren in energie uit zon en wind en mikt erop de eigen CO2-uitstoot in 2025 met 13 procent te beperken ten opzichte van 2015. De eisers vinden dat veel te weinig.