Franse media steunen Charlie Hebdo na nieuwe bedreigingen

Meer dan honderd Franse nieuwsmedia riepen woensdag mensen op het satirische tijdschrift Charlie Hebdo te steunen nadat het personeel met de dood is bedreigd. In 2015 waren het tijdschrift en zijn medewerkers al doelwit van een terroristische aanslag.

Charlie Hebdo publiceerde eerder deze maand cartoons van de profeet Mohammed bij de start van een proces tegen verdachten van de aanslag in 2015 op hun kantoor in Parijs. Terwijl de editie in Frankrijk uitverkocht was, lokte de publicatie veroordeling uit van verschillende moslimlanden. Militanten van al-Qaeda dreigden naar verluidt met een herhaling van het bloedbad van 2015.

De open brief op de voorpagina van de nieuwe editie hekelt „nieuwe totalitaire ideologieën, die soms claimen geïnspireerd te zijn door religieuze teksten”. „De vijanden van vrijheid moeten begrijpen dat we allemaal, samen, hun standvastige tegenstanders zijn, ongeacht onze meningsverschillen of overtuigingen”, aldus de brief.

Twaalf mensen, onder wie enkele van de meest gevierde cartoonisten van Frankrijk, werden gedood op 7 januari 2015, toen de broers Saïd en Chérif Kouachi op het kantoor van het tijdschrift begonnen te schieten. Veertien mensen staan terecht die ervan worden verdacht de broers Kouachi bij die aanslag te hebben geholpen en twee dagen later bij nog een op een joodse supermarkt.

Charlie Hebdo’s hoofd personeelszaken zei tegen het tijdschrift Le Point dat de politie haar uit huis haalde nadat ze doodsbedreigingen had ontvangen die de politie geloofwaardig acht. Ze vertelde Le Point dat er „waanzinnige haat” was tegen het tijdschrift.

„Charlie Hebdo wordt opnieuw bedreigd door terroristische organisaties”, zei hoofdredacteur Laurent Sourisseau, die in 2015 zwaar gewond raakte, tegen persbureau AFP. „Bedreigingen die een echte provocatie vormen tijdens het proces van de aanslagen van januari 2015.”

De brief ter ondersteuning van Charlie Hebdo is ondertekend door grote kranten, tijdschriften en omroepen, die hem nogmaals zullen publiceren.