Franse Lagerhuis stemt voor corona-app

Het Franse Lagerhuis heeft ingestemd met een corona-app. Als de Senaat de app ook goedkeurt, kan die snel daarna te downloaden zijn.

Niet alle leden zijn voor de app. De leider van de linkse oppositiepartij La France Insoumise, Jean-Luc Mélanchon, bestempelde het project als „een moord op de vrijheid”. Volgens hem is het bovendien ineffectief omdat veel Franse ouderen geen smartphone hebben.

De app, waarvan het gebruik vrijwillig is, houdt in de gaten bij wie gebruikers in de laatste twee weken in de buurt zijn geweest. Wie besmet is geraakt, kan dat doorgeven aan het platform, dat weer andere gebruikers op de hoogte stelt. De app werkt niet op basis van geolocatie maar met bluetoothtechnologie, waarmee smartphones op korte afstand verbinding met elkaar kunnen maken.

De Franse privacywaakhond keurde de app in principe dinsdag goed, maar vindt wel dat die moet worden aangepast op een manier dat gebruikers bezwaar kunnen maken tegen het delen van informatie. Ook zou er een optie moeten zijn om opgeslagen data te laten wissen.

Franse autoriteiten meldden woensdag dat het aantal doden in ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen in het laatste etmaal toenam van 28.530 naar 28.596. Het is de zevende dag op rij dat er in Frankrijk minder dan 100 nieuwe corona-doden te betreuren zijn.

Het aantal Fransen dat met Covid-19 in het ziekenhuis ligt ,daalde in hetzelfde tijdsbestek van 16.264 naar 15.680. Het aantal patiënten op de intensive care nam met 54 af naar 1501.