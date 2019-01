Franse kroonpretendent Henri (85) overleden

De Franse kroonpretendent Henri d’Orléans, graaf van Parijs en hertog van Frankrijk, is maandag op 85-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn zoon, prins Jean van Frankrijk, bekendgemaakt via Facebook. Over de doodsoorzaak is niets gezegd. Mogelijk neemt Jean de titels van zijn over.

Henri was een nazaat van de broer van Lodewijk XIV, maar ook van Lodewijk Filips I (Louis-Philippe), de laatste koning der Fransen (1830-1848). Als Frankrijk weer een koninkrijk was geworden en het Huis van Orléans de vorst had mogen leveren, was hij gekroond als Hendrik VII.

Henri d’Orléans was in het verleden legerofficier, maar genoot ook bekendheid als schrijver en schilder. Ook was hij politiek actief. Tijdens de presidentsverkiezing van 2017 steunde hij François Fillon en in december, toen de gele hesjes de straat opgingen, maande hij de bevolking via Twitter tot kalmte en redelijkheid.