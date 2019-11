Franse kernreactoren langer dicht na beving

Drie Franse kernreactoren aan de rivier de Rhône blijven langer dicht als gevolg van een aardbeving. Elektriciteitsmaatschappij EDF heeft bekendgemaakt dat de drie reactoren in Cruas, circa 120 kilometer ten zuiden van Lyon, op zijn minst tot 15 november gesloten blijven. De kerncentrale moet grondig onderzocht worden na de aardbeving van maandag in het gebied. Daarbij werden de reactoren automatisch uitgeschakeld.

De beving, met het epicentrum vlakbij de kerncentrale, was voor Franse begrippen erg krachtig en er vielen enkele gewonden. Op de markt steeg de prijs van elektriciteit snel als gevolg van vrees voor dreigende tekorten, maar die vrees is ongegrond, aldus netwerkbeheerders.

Geen enkel land haalt zo veel voor de stroomvoorziening uit kernenergie. Meer dan 70 procent van de elektriciteit komt daarvandaan. De regering is van plan dit percentage terug te dringen tot circa 50 procent over vijftien jaar. Over ruim tien jaar moeten er ongeveer vijftien ouder kerncentrales zijn gesloten. Maar ondertussen worden er ook plannen gemaakt voor de bouw van zes nieuwe.