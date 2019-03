De aartsbisschop van Lyon, kardinaal Philippe Barbarin, is door een rechter veroordeeld tot een half jaar voorwaardelijke celstraf wegens nalatigheid in een geval van kindermisbruik. Barbarin had volgens de rechter aangifte moeten doen van misbruik en mishandeling van een kind in een zaak die speelde in 2014 en 2015.

Barbarin gaat in hoger beroep tegen de uitspraak, aldus zijn advocaat.