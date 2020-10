Franse justitie vervolgt man voor ‘liken’ foto vermoorde leraar

Justitie in Frankrijk vervolgt een 22-jarige man voor het verheerlijken van terrorisme, omdat hij op Twitter een gruwelijke foto van de vermoorde leraar Samuel Paty had ‘geliked’. De openbaar aanklager in de stad Blois vertelde zondag dat de verdachte, die net als de 18-jarige dader van de aanslag van Tsjetsjeense komaf is, al eerder in beeld was van de autoriteiten.

De man zou destijds zijn steun hebben uitgesproken voor de aanslag op het satirische blad Charlie Hebdo, die in 2015 werd gepleegd. Twaalf mensen kwamen door die terreurdaad van islamitische extremisten om het leven. Net als bij de moord op docent Paty vormden spotprenten van de profeet Mohammed de aanleiding.

Paty had Mohammed-cartoons laten zien in zijn les over de vrijheid van meningsuiting. Voor de 18-jarige Tsjetsjeen was dat reden de leraar op straat te onthoofden. Voordat de politie hem doodschoot, zette hij een foto van zijn slachtoffer online. Die werd vervolgens door de 22-jarige die nu vastzit geliked.

Een foto ‘liken’ op Twitter kan door op een hartjessymbool eronder te klikken. Het is uitzonderlijk dat daarvoor iemand wordt vervolgd in Frankrijk.

Na de moord op de leraar zijn de Franse autoriteiten in actie gekomen tegen individuen en organisaties die zij verdenken van het steunen of aanwakkeren van moslimextremisme.

De 22-jarige man die is opgepakt ontkent overigens dat hij is geradicaliseerd, zei de aanklager. Hij voegde eraan toe dat bij een huiszoeking diverse messen en „andere wapens”, die hij niet nader benoemde, zijn aangetroffen.

Het afbeelden van de profeet geldt in streng islamitische kringen als een ernstig vergrijp. In een land als Frankrijk is juist de satire een belangrijke traditie en is religiekritiek in deze vorm gemeengoed.