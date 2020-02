Franse en Nigerijnse troepen doden 120 ‘terroristen’

Franse troepen hebben tijdens een gezamenlijke operatie met het leger in Niger 120 „terroristen” gedood in het zuidwesten van het Afrikaanse land. Ook is materiaal om bommen te maken in beslag genomen. Dat laat het ministerie van Defensie van Niger weten. Er zouden geen slachtoffers zijn gevallen onder de Nigerijnse en Franse troepen.

Minister Issoufou Katambe van Defensie prijst in de verklaring de „samenwerking in de strijd tegen terrorisme”.

De autoriteiten in het gebied waar de terroristen zijn gedood hebben strenge veiligheidsmaatregelen getroffen nadat in december en januari in totaal 174 militairen uit Niger stierven na aanvallen van jihadistische groepen. Lokale markten zijn gesloten en het gebruik van motors is verboden. Al twee jaar is de noodtoestand in dit grensgebied met Mali en Burkina Faso van kracht.