Franse corona-app al miljoen keer gedownload

De Franse coronaviruswaarschuwingsapp StopCovid is volgens de regering al ruim een miljoen keer gedownload. „De applicatie is in vier dagen een miljoen keer geactiveerd”, schrijft de staatssecretaris Cédric O zaterdag op Twitter. De regering had eerder verklaard dat de app alleen effectief kan zijn als deze door enkele miljoenen Fransen wordt gebruikt.

Fransen kunnen de gratis app, die bedoeld is om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, sinds dinsdag downloaden op hun smartphones. StopCovid gebruikt Bluetooth-technologie waarmee smartphones op korte afstand verbinding met elkaar kunnen maken. Gebruikers krijgen een waarschuwing als ze meer dan vijftien minuten in de buurt zijn geweest van iemand die positief heeft getest op het coronavirus.

Frankrijk is zwaar getroffen door de Covid 19-pandemie. Tot nu toe zijn er meer dan 29.000 mensen gestorven.