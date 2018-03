„Franse consulair medewerker smokkelde wapens voor Palestijnen”

Een chauffeur van het Franse consulaat in Jeruzalem heeft volgens aanklagers de afgelopen drie maanden talrijke vuurwapens gesmokkeld van de Palestijnse Gazastrook naar de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever.

De 24-jarige Romain Franck uit Noord-Frankrijk heeft volgens Israëlische media bekend en zou geld als motief hebben gehad. Hij staat naar verluidt maandag voor een speciale rechtbank in Beersheba.

De man kon met zijn diplomatieke status en met een auto van het consulaat Israëlische controleposten gemakkelijk passeren. Hij heeft dit volgehouden tot zijn arrestatie in februari, die de Israëlische inlichtingendienst wekenlang geheim gehouden heeft. In de zaak is ook een Palestijn gearresteerd.