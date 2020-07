Franse buschauffeur hersendood na conflict over mondkapjes

In Frankrijk is geschokt gereageerd op de brute aanval op een buschauffeur. Die weigerde in het zuidelijke Bayonne passagiers mee te nemen die de verplichte mondkapjes niet droegen en ook geen kaartjes hadden.

De chauffeur, die in de vijftig is, zou herhaaldelijk zijn geslagen en eindigde met zwaar hoofdletsel in het ziekenhuis. Een bron binnen de politie zegt dat artsen hem maandag hersendood hebben verklaard. Andere buschauffeurs legden na de aanval het werk neer. Franse media berichten dat inmiddels meerdere aanhoudingen zijn verricht.