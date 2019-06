Franse brandweer roept ‘zomerstaking’ uit

Midden in een snikhete zomerweek hebben vakbonden voor brandweerpersoneel in Frankrijk een staking aangekondigd. Die gaat woensdag (26 juni) in en moet bijna de hele zomer gaan duren. De Franse brandweer stelt overbelast en onderbetaald te zijn, ook het materieel is ontoereikend en er is te weinig personeel. Bovendien zijn brandweerlieden tijdens hun werk vaak het slachtoffer van agressie en geweld.

In een brief aan minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner stellen de bonden, die naar schatting 85 procent van de 40.500 leden van de beroepsbrandweer vertegenwoordigen, dat ze wel een minimale dienstverlening blijven leveren. De staking duurt tot 31 augustus.