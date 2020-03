Franse bonden willen dinsdag massaal protest tegen pensioenplan

Franse vakbonden hebben opgeroepen dinsdag massaal te betogen tegen de hervormingen van de pensioenstelsels. Er is al sinds begin december veel geprotesteerd tegen de plannen van president Macron en premier Philippe. De bonden willen het nu massaal nog een keer doen, omdat Philippe afgelopen weekeinde aankondigde de hervormingen zonder stemming in het parlement per decreet door te voeren.

Philippe beroept zich op een soort noodmaatregel uit de grondwet die de regering in staat stelt zonder stemming in het parlement wetgeving aan te nemen. Het parlement kan dat dan alleen nog voorkomen door een motie van wantrouwen tegen de regering aan te nemen.

Philippe bedient zich van de noodgreep omdat het wetsvoorstel voor de pensioenhervormingen volgens hem in de Franse Tweede Kamer wordt gesaboteerd. Volgens een verklaring van een reeks betrokken vakbonden negeert Philippe serieuze vragen en kritiek van het parlement op zijn slechte voorstel. Er zijn tienduizenden amendementen ingediend.