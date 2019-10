Franse boeren protesteren tegen miskenning

Boeren hebben aan de Franse snelweg A77 (Parijs-Nevers) ten noorden van de Bourgondische stad Nevers een op- en afrit geblokkeerd om te protesten tegen het ‘boerenbashen’ wat ze ook ‘agribashing’ noemen. Grote problemen deden zich bij de korte blokkade niet voor, maar dit is volgens de actievoerders slechts een voorproefje geweest. Dinsdag gaan in heel het land boeren met hun tractors en andere voertuigen de straat op. Gevreesd wordt dat ze op veel plaatsen een verkeerschaos veroorzaken, vooral in het zuiden waar de vakbonden sterk staan.

Net als afgelopen dinsdag in Nederland eisen de boeren erkenning en begrip voor hun werk dat in grote delen van het land ook door twee jaren van droogte is getroffen. De Nationale Federatie van Boerenvakbonden (FNSEA) en de vakbond Jonge Boeren (JA) keren zich tegen het onbegrip voor de landbouw, veeteelt en visserij. Volgens veel boeren wordt door beleidsmakers in Parijs, ambtenaren, klimaatactivisten en veel andere burgers op hen neergekeken.