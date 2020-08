Franse bezorgdheid over corona houdt aan

Frankrijk heeft zaterdag 5453 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Hoewel dat een flinke vermindering is in vergelijking met een dag eerder (7379) is de bezorgdheid van de gezondheidsautoriteiten onveranderd groot. Ze beschreven de situatie als „verontrustend”.

De toename van vrijdag was het hoogste aantal sinds half maart toen Frankrijk een strenge lockdown afkondigde om de epidemie een halt toe te roepen. „Op het Franse vasteland groeit Covid-19 exponentieel. De toenemende dynamiek van de virusoverdracht is zeer zorgelijk”, aldus een verklaring van het ministerie zaterdag. Tot dusver zijn in Frankrijk 30.602 coronapatiënten overleden.

Hoewel het aantal nieuwe infecties zorgen baart, is volgens de Franse specialist Karine Lacombe de huidige situatie anders dan in februari/maart toen het virus zich ongecontroleerd verspreidde. „We hebben van onze fouten geleerd. Er is flinke progressie geboekt wat betreft de behandeling. We weten nu bijvoorbeeld dat dexamethason werkzaam is en een positief effect heeft op het sterftecijfer”, aldus het hoofd infectieziekten van het Saint-Antoine-ziekenhuis in Parijs.