Franse autoriteiten waarschuwen voor oplaaien coronavirus

Het aantal nieuwe coronagevallen in Frankrijk is voor de derde week op rij gestegen. Dat hebben de Franse gezondheidsautoriteiten donderdagavond bekendgemaakt. Het land telde voor het eerst in een paar weken meer dan duizend nieuwe coronabesmettingen binnen 24 uur.

„De zomervakantie is bijzonder vatbaar voor het promoten van risicovol gedrag, vooral vanwege bijeenkomsten met familie of vrienden”, aldus een woordvoerder van de gezondheidsdienst. Deze bijeenkomsten zorgen voor een heropleving van de epidemie. Bovendien zijn mensen tijdens de zomervakantie erg mobiel, wat het identificeren van contactpersonen veel moeilijker maakt.

Alleen een „collectieve inspanning” om aan de veiligheidsmaatregelen te voldoen, kan „voorkomen dat het virus onze vrijheid belemmert en de epidemie weer uitbreekt”, aldus de gezondheidsdienst.

De groei van de virusoverdracht wordt bevestigd, maar blijft gematigd en kan worden beheerst door strikte naleving van de bekende maatregelen zoals afstand houden en het dragen van maskers, aldus de autoriteiten.

In Frankrijk zijn meer dan 30.000 mensen gestorven aan de gevolgen van het coronavirus. Er was twee maanden lang een strikte lockdown, die is vanaf half mei steeds verder versoepeld.