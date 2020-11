Franse autoriteiten ontruimen groot migrantenkamp bij Parijs

De Franse politie heeft een groot tentenkamp van migranten ontruimd in de buurt van stadion Stade de France bij Parijs. Daar bivakkeerden zo’n 2000 mensen. Zij worden met bussen overgebracht naar testlocaties waar gekeken wordt of ze het coronavirus hebben opgelopen.

Het kamp zou de afgelopen weken flink in omvang zijn gegroeid. De bewoners kwamen vooral uit Afghanistan en uit Afrikaanse landen. Migranten die het besmettelijke virus hebben opgelopen, worden geïsoleerd. De andere asielzoekers worden overgebracht naar opvangcentra en sporthallen in de Franse hoofdstad.

In en rond Parijs worden vaker kampen opgezet door migranten, die soms op doorreis zijn naar andere bestemmingen in Europa. De autoriteiten ontruimden tijdens de eerste coronagolf in het voorjaar een kamp met zo’n 700 bewoners in Aubervilliers, ten noorden van Parijs.

„Deze kampen zijn onacceptabel”, foeterde politiechef Didier Lallement. Hij zei dat migranten die recht hebben op asiel ook onderdak krijgen, maar dat anderen niet „voorbestemd zijn om op Frans grondgebied te blijven”.

Waarnemers vrezen dat het coronavirus snel om zich heen kan grijpen in de overvolle kampen. Artsen zonder Grenzen nam vorige maand monsters bij 800 migranten die in en rond Parijs leven. Ruim de helft testte positief op het coronavirus.