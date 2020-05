Franse autoriteiten melden 104 nieuwe coronadoden

De Franse gezondheidsautoriteit DGS heeft vrijdag 104 nieuwe coronadoden gemeld, een toename van slechts 0,4 procent. Maar met een totaal van 27.529 sterfgevallen door het virus is Frankrijk vierde op de wereldranglijst met de meeste slachtoffers die door Covid-19 zijn bezweken, net vóór Spanje.

De Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Italië zijn de 30.000 ruim gepasseerd. Deze landen hebben evenals Rusland ook aanzienlijk meer geregistreerde besmettingsgevallen. Frankrijk telt er nu bijna 180.000, inclusief de overledenen. Het aantal ziekenhuispatiënten op de intensive care nam verder af tot 2203.

De DGS ging vrijdag ook in op het overlijden van een 9-jarig kind in Marseille. Sinds 1 maart zijn er 144 jeugdigen opgenomen met atypische ontstekingsverschijnselen die misschien door Covid-19 zijn veroorzaakt. Ook in andere landen zijn deze gevallen beschreven, die sterk lijken op de ziekte van Kawasaki. De kinderen hebben onder meer langdurig hoge koorts, rode ogen, huiduitslag en opgezette lymfeklieren.

In de VS waarschuwde de ziektebestrijdingsdienst CDC voor dit ontstekingssyndroom bij minderjarigen, dat MIS-C wordt genoemd en onder meer net als Kawasaki ook in de grote aderen rond het hart zou kunnen toeslaan. Artsen is gevraagd extra attent te zijn. Er wordt in zeker achttien staten onderzoek gedaan naar het eventuele verband met Covid-19. Gouverneur Andrew Cuomo zei dat in New York 110 gevallen zijn ontdekt. Het gaat om patiënten jonger dan 21.