Franse arts verdacht van meer vergiftigingen

Een Franse arts tegen wie al een onderzoek loopt wegens vergiftiging van zeven patiënten wordt verdacht van nog eens zeventien extra gevallen. Een van zijn advocaten heeft vrijdag bevestigd dat de 47-jarige anesthesist nu mogelijk wordt vervolgd voor 24 zaken, waarvan er negen een dodelijke afloop hadden.

De specialist, die voorwaardelijk op vrije voeten is, werkte in twee privéklinieken in Besançon. De slachtoffers kregen tijdens een chirurgische ingreep een hartstilstand, een aantal kon niet meer worden gereanimeerd. Het Openbaar Ministerie ondervroeg de narcotiseur deze week in nog eens 66 gevallen van een hartstilstand op de operatietafel terwijl het risico voor de patiënten als gering werd beschouwd.

De officier van justitie zette zeventien zaken door. De verdachte anesthesist was volgens hem bij alle operaties de „gemeenschappelijke noemer”, in een periode dat hij overhoop lag met een collega. „Hij was steevast in de buurt als er iets onverwachts gebeurde, stelde snel een diagnose en zei wat er moest worden gedaan, ook als er totaal geen reden was te denken aan een overdosis kalium of lokaal verdovingsmiddel”, aldus het OM.