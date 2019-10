Franse antiterreureenheid neemt onderzoek over

De Franse terrorismebestrijding gaat onderzoek doen naar de steekpartij donderdag waarbij vier mensen werden gedood op het hoofdbureau van de Parijse politie. Daarmee neemt de eenheid het onderzoek over van de politie. Een 45-jarige IT-medewerker van het bureau stak drie mannen en een vrouw dood. Ook viel een gewonde. De dader werd doodgeschoten.

„Gezien het bewijs dat tot nu toe is verzameld, heeft de Franse terrorismebestrijding het onderzoek vanaf nu overgenomen”, zei de Parijse officier van justitie vrijdag. Om welk bewijs het gaat is niet bekendgemaakt.

De man, geboren op het eiland Martinique, sloeg donderdag rond lunchtijd toe met een keukenmes. Over zijn motief is nog niets duidelijk. Wel is bekend dat de dader zich anderhalf jaar geleden bekeerde tot de islam, maar of dat iets met de aanval te maken heeft wordt nog onderzocht. Ook wordt gezegd dat de man een conflict had op zijn werk.

Zijn vrouw verklaarde vrijdag dat haar man de avond voor de aanval stemmen hoorde in zijn hoofd. Ook zou hij zich anders hebben gedragen dan normaal.