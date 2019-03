„Franse aanslagplegers Clain gedood in Syrië”

Twee dagen na de dood van de Franse jihadist Fabien Clain is ook zijn broer Jean-Michel omgekomen in het oosten van Syrië. Dat heeft zijn vrouw Dorothée Maquere dinsdag gezegd tegen persbureau AFP. Fabien Clain eiste namens de terreurorganisatie Islamitische Staat de verantwoordelijkheid op voor de aanslagen in Parijs in 2015, die 129 mensen het leven kostten.

De Franse media meldden vorige maand dat hij in Baghouz, de laatste Syrische IS-enclave, was omgebracht door een aanval met een onbemand vliegtuig, maar een bevestiging ontbrak tot dusver. „De drone werd mijn zwager fataal en vervolgens vond mijn man de dood door een mortiergranaat”, aldus Maquere in een opvangcentrum waar IS-aanhangers die Baghouz hebben verlaten, worden verhoord en gescreend.