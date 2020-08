Franse aanklagers beschuldigen farmagigant Sanofi van doodslag

Aanklagers in Frankrijk hebben farmagigant Sanofi beschuldigd van doodslag. De beschuldiging komt in een langlopende procedure tegen de Franse multinational over een geneesmiddel tegen vooral epilepsie en migraine, dat in 1967 op de markt kwam. Het middel heeft ernstige handicaps veroorzaakt bij tienduizenden kinderen die werden geboren uit moeders die het middel gebruikten. Vier baby’s zijn overleden.

De zaak draait om valproïnezuur dat onder meer onder de naam Depakine over de toonbank gaat. Naar schatting 15.000 tot 30.000 kinderen zijn hier volgens Franse onderzoeken het slachtoffer van geworden. Er lopen nog meer dan veertig zaken tegen Sanofi van particulieren over de kwestie.

Het bedrijf betitelt de beschuldigingen als volkomen ongegrond, omdat het over de mogelijke bijwerkingen en risico’s conform de regels heeft gewaarschuwd. Er is volgens Sanofi geen juridische grond om het bedrijf over het verkeerd gebruik van het medicijn aan te klagen.

Afgelopen maand nog veroordeelde een Franse rechtbank de staat tot schadevergoedingen aan eisers in een zaak over Depakine. De gezondheidsautoriteiten hadden er volgens de rechter voor moeten zorgen dat het middel niet door zwangere vrouwen werd gebruikt. In 1983 wist de overheid al dat het middel bij zwangere vrouwen kon leiden tal van ernstige afwijkingen bij de geboorte van het kind en sinds 2004 weten de autoriteiten ook dat het kan leiden tot leerproblemen en tot autisme.

Het Franse overheidsinstituut dat uitkeringen verstrekt aan slachtoffers van medische fouten heeft al vijfhonderd aanvragen binnen. Het instituut voorziet dat het 6,5 miljard euro kwijt is aan uitkeringen vanwege het verkeerd gebruik van Depakine.

Sanofi is ook in het nieuws door de inspanningen een vaccin tegen het coronavirus te ontwikkelen in samenwerking met de Britse farmaceut GSK.