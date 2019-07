Frans warmterecord toch iets hoger

Het Zuid-Franse plaatsje Gallargues-le-Montueuz heeft maar kort het warmterecord gehad. In de jongste hittegolf werd er 28 juni de warmste temperatuur ooit in Frankrijk gemeten en dat was 45,9 graden. Maar nu komen de autoriteiten van Météo-France met een aanpassing van dat record. Het is 46 graden na evaluatie van de metingen en dat werd 5,5 kilometer verderop, ook op 28 juni, gemeten in Vérargues in het departement Hérault.

Vanaf het weekeinde wordt in Frankrijk opnieuw een hittegolf verwacht, maar zoals het er nu naar uitziet volgens weermannen iets korter en iets minder heet dan die in juni. De hitte houdt tot vrijdag 26 juli aan, maar woensdag zal het warmst zijn met maximumtemperaturen van 37 graden in het zuidwesten van het land, met misschien plaatselijk een enkele uitschieter van 41 graden.