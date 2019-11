Frans verzetslid Yvette Lundy (103) overleden

Het bekende Franse verzetslid Yvette Lundy is op 103-jarige leeftijd overleden in de Noord-Franse gemeente Épernay. Ze voorzag vluchtelingen voor de nazi’s tijdens de Tweede Wereldoorlog van vervalste papieren en belandde uiteindelijk in concentratiekamp Ravensbrück. Na de oorlog pleitte ze voor verzoening.

Lundy, de jongste van zeven kinderen, hielp tijdens de oorlog Joden, mannen die niet tewerkgesteld wilde worden in Duitsland en gevluchte krijgsgevangenen. Haar broer Georges verborg onderduikers op zijn boerderij. De Gestapo arresteerde de destijds 28-jarige onderwijzeres in 1944 in de school waar ze werkte.

Lundy overleefde de oorlog. Ze deed er daarna zo’n vijftien jaar het zwijgen toe over haar ervaringen. Ze deed haar verhaal later voor zowel Franse als Duitse jongeren. Het voormalige verzetslid vertelde in 2017 dat ze de verschrikkingen van de oorlog nog niet achter zich had gelaten. „Ik denk zelfs tegenwoordig nog dagelijks aan het kamp. Vaak ’s avonds, voordat ik in slaap val.”