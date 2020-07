Frans-Spaanse grens vooralsnog open ondanks stijging besmettingen

De ook voor Nederlandse toeristen belangrijke Frans-Spaanse grens hoeft vooralsnog niet dicht, ondanks de jongste corona-uitbraak in de Spaanse grensregio Catalonië. De heropleving van besmettingen komt onder controle, aldus de Spaanse minister van Toerisme. Ze zei te hopen dat dat betekent dat de Fransen de grens niet sluiten.

De bewindsvrouw toonde zich wat optimistischer over het verloop van de jongste uitbraak. In Catalonië is het aantal nieuwe infecties de afgelopen drie dagen al verminderd.