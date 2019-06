Frans rekenhof laakt duur beleid Macron

De Franse rekenkamer, de ‘Cour des Comptes’, heeft het economisch beleid van de regering van president Macron en premier Philippe scherp bekritiseerd. In een dinsdag uitgegeven jaarrapport laakt het hof de manier waarop de regering met veel geld de onvrede in het land onder met name de ‘gilets jaunes’ (gele hesjes) heeft bezworen, waardoor het begrotingstekort verder is gestegen.

Vooral de belastingverlagingen kosten de Franse staat veel. Macron zou zeker 11 miljard euro minder in het laatje krijgen. Om dat te dekken heeft hij eind vorig jaar het voorgenomen begrotingstekort verhoogd van 2,8 naar 3,2 procent van het bruto binnenlands product.

De staatsschuld loopt dus niet terug in een tempo dat Macron eerder heeft beloofd. Volgens het controlerende hof doet de regering te weinig om het begrotingstekort terug te dringen.