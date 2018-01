Frans proces over aanslagen Parijs van start

Woensdag begint het eerste proces in Frankrijk met betrekking tot de bloedige terroristische aanslagen in Parijs van 13 november 2015. De man die daders onderdak bood in de voorstad Saint-Denis, Jawad Bendaoud, moet zich met twee anderen voor de rechter verantwoorden.

Door blokkades van protesterend gevangenispersoneel leek het woensdag niet zeker dat Bendaoud van de gevangenis in Fresnes naar de rechtszitting zou kunnen worden gebracht, maar de oproerpolitie heeft de ingang van het huis van bewaring in Fresnes vrijgemaakt. Franse cipiers betogen al tien dagen onder meer met blokkades van penitentiaire inrichtingen. Ze eisen veiligere werkomstandigheden, meer loon en meer personeel.

Bendaoud verleende in november 2015 onderdak aan Abdelhamid Abaaoud en Chakib Akrouh. Dat waren terroristen die deelnamen aan het bloedbad van 13 november 2015 waardoor 130 doden en meer dan vierhonderd gewonden vielen. De Belg Abaaoud zou zelfs de leiding hebben gehad over de aanslagen in Parijs en bij het Stade de France in Saint-Denis. Bendaoud heeft volgens de aanklagers „terroristen verborgen gehouden” en wist wat zijn gasten uitvoerden.

Hij staat terecht met Mohamed Soumah en Youssef Aït Boulahcen. Soumah zou volgens de aanklagers de voortvluchtigen in contact hebben gebracht met een jonge vrouw, Hasna Aït Boulahcen, die een schuilplaats regelde. Haar broer Youssef zou hebben geweten wat zijn zus uitspookte, maar hebben nagelaten de politie te waarschuwen. De zus is net als Abaaoud en Akrouh omgekomen bij de politie-inval op 18 november 2015 in een woning van Bendaoud in Saint-Denis.