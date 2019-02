Frans paspoort voor Amerikaanse Thalys-helden

Drie Amerikanen die in augustus 2015 een aanslag wisten te voorkomen in de Thalys van Amsterdam naar Parijs hebben de Franse nationaliteit gekregen. De drie kregen in het Amerikaanse Sacramento uit handen van de consul-generaal van Frankrijk hun certificaat van naturalisatie.

De 26-jarige Amerikanen hadden in april een verzoek tot naturalisatie ingediend, omdat ze sinds hun actie in de trein een sterke verbondenheid met Frankrijk hebben gekregen.

De drie Amerikaanse militairen waren op reis in Europa toen het incident in de Thalys plaatsvond. De Marokkaanse jihadist Ayoub El Khazzani zat gewapend met een kalasjnikov in de trein en wilde een aanslag plegen. Hij opende het vuur maar de Amerikanen wisten hem te overmeesteren en daarmee een bloedbad te voorkomen. De Amerikanen groeiden uit tot helden in Frankrijk en werden onder andere opgenomen in het Legioen van Eer.