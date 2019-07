Frans parlement stemt in met digitax

Het Franse parlement heeft definitief ingestemd met de heffing van ‘digitax’. Dat betekent dat de techreuzen Google, Amazon, Facebook en Apple - ook wel aangeduid als GAFA - voortaan belasting moeten gaan betalen. Na de Nationale Assemblee ging donderdag ook de Senaat akkoord.

De nieuwe wetgeving geldt voor een dertigtal bedrijven, waaronder ook Airbnb, Instagram en het Franse Criteo, gespecialiseerd in online adverteren. Ze moeten wereldwijd een omzet hebben van ten minste 750 miljoen euro of 25 miljoen alleen in Frankrijk. De verwachte opbrengst in 2020 is 650 miljoen euro.

Frankrijk is een van de eerste landen die deze belasting voor digitale ondernemingen invoert. In EU-verband mislukte dat. De regering-Trump heeft bezwaar gemaakt wegens discriminatie van Amerikaanse multinationals.