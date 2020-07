Frans onderzoek naar wantoestanden met dode lichamen

Franse onderzoeksrechters buigen zich over klachten dat een universitair instituut bijzonder slordig omgaat met lichamen die ter beschikking zijn gesteld aan de wetenschap. Inmiddels zijn er tachtig klachten binnengekomen nadat tijdschrift L’Express in november had bericht dat de stoffelijke resten van duizenden mensen onder verschrikkelijke omstandigheden waren aangetroffen in het Centrum voor lichaamsdonaties van de Paris-Descartes Universiteit in de Franse hoofdstad Parijs.

Lichamen lagen naakt bovenop elkaar, met losse ledematen, rottende lichaamsdelen, die soms waren aangevreten door ratten. Uitpuilende vuilniszakken zaten vol met stukken vlees.

Na de onthullingen sloot de Franse regering het instituut, dat tot de grootste centra op dit gebied in Europa behoorde.