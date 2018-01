„Frans onderzoek naar misbruik CAR gesloten”

Franse onderzoeksrechters hebben een onderzoek gestaakt naar mogelijk kindermisbruik door militairen. Dat zeggen bronnen rond justitie, die stellen dat niet kan worden bewezen dat de militairen zich in een vluchtelingenkamp in de Centraal-Afrikaanse Republiek vergrepen aan minderjarigen.

Uit een intern VN-rapport was eerder gebleken dat zeker dertien Franse militairen in beeld waren gekomen tijdens een onderzoek naar mogelijk misbruik. Zij waren in de voormalige Franse kolonie vanwege de onrust in het land. Meerdere kinderen verklaarden seksueel te zijn misbruikt door de Fransen in 2013 of 2014.

Toenmalig president François Hollande beloofde destijds hard op te treden tegen de daders. Toch gingen vorig jaar stemmen op om de zaak te sluiten. Hoewel misbruik volgens aanklagers niet kan worden uitgesloten, waren sommige getuigenissen naar verluidt tegenstrijdig.