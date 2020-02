Frans OM onderzoekt farmaceut Sanofi om epilepsiemedicijn

Franse openbaar aanklagers onderzoeken of farmaceut Sanofi strafbaar heeft gehandeld in het schandaal rond het epilepsiemedicijn Depakine. Het medicijn zorgde voor aangeboren afwijkingen en een langzamere ontwikkeling van de hersenen bij kinderen van vrouwen die het medicijn tijdens hun zwangerschap namen.

Het Openbaar Ministerie in Parijs begon in 2016 een vooronderzoek naar het op de markt brengen van Depakine nadat de Algemene Inspectie voor Sociale Zaken (IGAS) zich kritisch had uitgelaten over Sanofi en de gezondheidsautoriteiten. Die zouden te traag hebben gereageerd op signalen dat gebruik van Depakine en verwante medicatie risico’s met zich meebrengen.

Sanofi zegt in een verklaring altijd te hebben voldaan aan verplichtingen en transparant te zijn geweest. De Franse farmaceut heeft meermaals laten weten niet van plan te zijn om slachtoffers te compenseren, of mee te betalen aan een schadevergoeding. Het bedrijf heeft medewerking aan het onderzoek toegezegd en laat weten de uitkomst met vertrouwen tegemoet te zien.