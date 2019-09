Frans migrantenkamp ontruimd

De politie in het Noord-Franse Duinkerke is begonnen met de ontruiming van een migrantenkamp met circa duizend mensen. De actie vindt plaats nadat een rechtbank had bepaald dat de omstandigheden een gevaar vormden voor de volksgezondheid en de veiligheid. De bewoners worden in bussen naar opvanglocaties in de regio vervoerd.

Het kamp stond er sinds december. De burgemeester opende toen een sporthal voor migrantengezinnen wegens de kou. Daarna verschenen rond het pand steeds meer tenten en groeide het aantal asielzoekers - die graag naar Groot-Brittannië willen - rond de hal naar ongeveer duizend.