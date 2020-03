Frans leger vervoert ernstig zieke coronapatiënten

Het Franse leger heeft zes ernstig zieke coronapatiënten naar een militair medisch centrum overgebracht om overbelaste ziekenhuizen in het noordoosten van het land te ontlasten. De zes zijn vanuit Colmar en Mulhouse naar de zuidelijke havenstad Toulon gevlogen waar meerdere militaire ziekenhuizen zijn.

Frankrijk worstelt met de sterke stijging van het aantal coronapatiënten. Volgens een arts in een ziekenhuis in het noordoosten wordt het hospitaal „de afgelopen drie dagen overspoeld met noodgevallen”. Het gebied wordt erg zwaar getroffen en de gezondheidszorg loopt er op zijn laatste benen. Mulhouse heeft 1800 gevallen van het coronavirus geteld en er komen er circa 300 per dag bij.