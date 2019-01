Een gevechtsvliegtuig van de Franse luchtmacht van het type Dassault-Mirage 2000 is naar het zich laat aanzien neergestort in het oosten van het land, niet ver van de Zwitserse grens. Het toestel was met twee mensen aan boord vertrokken van een luchtmachtbasis bij Nancy en verdween de boven de Franse Jura van de radar. Een parachute en wrakstukken zijn in een dunbevolkt gebied, 100 kilometer ten zuidoosten van Dijon gevonden, meldden plaatselijke media.