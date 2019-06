Frans hitterecord met bijna 46 graden

In de Zuid-Franse gemeente Gallargues-le-Montueux is een warmterecord gemeten van 45,9 graden Celsius. Dit is de hoogste temperatuur ooit vastgesteld in Frankrijk, aldus Météo-France. Voor vrijdag stond het record op 44,1 graden. Dat werd op 12 augustus 2003 gemeten in Conqueyrac.

Het 16 jaar oude record was eerder op de dag al gesneuveld in het zuidelijke Carpentras, ten noorden van Marseille. Daar steeg het kwik boven de 44 graden, met uitgestorven straten tot gevolg. Zelfs de terrassen van horecazaken bleven leeg. Een café-eigenaar merkte op nog nooit zoiets te hebben meegemaakt.

Frankrijk houdt temperatuurrecords bij sinds het begin van de twintigste eeuw. Het mag nu aanschuiven in een kort rijtje van Europese landen waar temperaturen boven de 45 graden zijn gemeten. Het gaat naast Frankrijk om Bulgarije, Portugal, Italië, Spanje, Griekenland en Noord-Macedonië, meldt Météo-France.