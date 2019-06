Frans hitterecord met 44,3 graden

In het Zuid-Franse Carpentras, ten noorden van Marseille, is vrijdagmiddag een warmterecord gemeten. Met 44,3 graden Celcius is dit de warmste temperatuur ooit vastgesteld in Frankrijk, aldus Météo-France. Het record stond op 44,1 graden. Dat werd 90 kilometer westelijker gemeten, in Conqueyrac, op 12 augustus 2003.

Het Franse weerinstituut waarschuwt dat in het gebied van de warmterecords, met name de departementen Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault en Vaucluse, de temperatuur van 45 graden kan worden bereikt.