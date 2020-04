Frans dodental door corona stijgt tot 14.393

Het dodental door het coronavirus is in Frankrijk met 561 toegenomen tot 14.393. Dat hebben de gezondheidsautoriteiten zondag bekendgemaakt. „De epidemie gaat op dynamische wijze door”, was de toelichting.

Voor de vierde dag op rij liep het aantal patiënten op de intensive care van de ziekenhuizen terug. „Met 35 slechts, dus dat is een zeer geringe vermindering”.

Er werden een kleine 3000 nieuwe besmettingsgevallen geregistreerd, waardoor het totaal op ruim 132.500 kwam. Inmiddels zijn meer dan 27.000 Franse patiënten genezen verklaard.