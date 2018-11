Frans arrestatiebevel voor Syrische ambtenaren

Franse aanklagers hebben een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd tegen een hoge Syrische regeringsadviseur en twee hooggeplaatste militairen. De drie worden verdacht van betrokkenheid bij het plegen van oorlogsmisdaden. Onder de drie bevindt zich Ali Mamlouk, het hoofd van de Syrische geheime dienst. Hij wordt beschouwd als een van de belangrijkste adviseurs van president Bashar al-Assad.

Ook tegen Jamil Hassan, commandant van de Syrische luchtmacht, en luchtmachtofficier Abdel Salam Mahmoud is een arrestatiebevel uitgevaardigd. Van de laatste wordt beweerd dat hij een gevangenis leidde die was gevestigd op het militaire vliegveld van de Syrische hoofdstad Damascus.

Aanleiding voor het opsporingsbevel is jarenlang Frans onderzoek naar de verdwijning van twee Frans-Syrische mannen. Vader Mazen en zoon Patrick Dabbagh werden in 2013 door de geheime dienst van Syrië gearresteerd en zijn sindsdien spoorloos. De twee werden opgepakt na een inval van de Syrische geheime dienst in het huis van de familie in Damascus.

De familie Dabbagh heeft Syrische documenten in bezit waaruit zou blijken dat Patrick in 2014 en Mazen in 2017 in gevangenschap is overleden.

„Dit is een eerste triomf en hopelijk het begin van een nieuw tijdperk van rechtvaardigheid en verantwoordelijkheid voor misdaden tegen de menselijkheid die zijn gepleegd in Syrië”, zei Obeida Dabbagh, de broer van Mazen en oom van Patrick in een reactie. Obeida heeft zich samen met juristen en mensenrechtengroepen ingespannen om aandacht voor de vermissingszaak te krijgen.