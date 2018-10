Frankrijk zet Iraanse diplomaat uit

Frankrijk blijkt een Iraanse diplomaat te hebben uitgezet naar aanleiding van een verijdelde bomaanslag. Dat hebben bronnen rond de zaak verklaard. Volgens Parijs is het duidelijk dat Iran achter de verijdelde aanslag zit die in juni had moeten plaatsvinden.

De aanslag was gepland op een verbannen Iraanse oppositiegroep. In de buurt van Parijs hield deze een bijeenkomst die ook werd bijgewoond door Rudy Giuliani, de advocaat van de Amerikaanse president Donald Trump.

Direct na de ontmaskering werd bepaald dat Franse diplomaten voorlopig niet meer naar Iran mochten reizen als daar geen noodzaak voor is. Nu blijkt dat ook een diplomaat is uitgezet. Dat zou al een maand geleden zijn gebeurd. De Iraanse ambassade wilde geen commentaar geven.