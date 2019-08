Frankrijk zet 13.000 agenten in bij G7-top

Frankrijk zal 13.200 politieagenten en gendarmes inzetten voor de G7-top. „Onze waakzaamheid is maximaal”, zei minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner dinsdag in de zuidwestelijke Franse badplaats Biarritz, waar de top zaterdag begint.

Verwacht worden het Franse staatshoofd Emmanuel Macron, de Amerikaanse president Donald Trump, bondskanselier Angela Merkel en andere toppolitici. De gendarmerie maakt deel uit van de strijdkrachten in Frankrijk, maar de groep voert ook politietaken uit.

De beveiliging voor de driedaagse top in het Franse Baskenland is dus groter dan afgelopen november in Parijs, toen Macron veel internationale leiders uitnodigde om het einde van de Eerste Wereldoorlog in 1919 te herdenken. Toen waren ongeveer 10.000 agenten opgetrommeld voor het topevenement.

Frankrijk zal tijdens de top ook troepen inzetten die antiterreurtaken uitvoeren. „We zullen geen ongeregeldheden toelaten,” waarschuwde Castaner. Als negatief voorbeeld wees hij op de NAVO-top in 2009, waar het in de Elzasser hoofdstad Straatsburg tot ernstige rellen was gekomen.

Castaner zei dat er een permanent terreurrisico is in Frankrijk, zelfs tijdens de top. Bij aanslagen van islamitische militanten zijn de afgelopen jaren in het land ongeveer 250 onschuldige mensen gedood.