Frankrijk zegt terroristenleider te hebben gedood in Mali

Franse troepen hebben een belangrijke terroristenleider gedood in Mali. Dat zei minister van Defensie Florence Parly, die de gedode Bah ag Moussa omschreef als een „historische figuur binnen de jihadistische beweging in de Sahel”. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor aanvallen op internationale en Malinese troepen.

Moussa kwam om het leven tijdens een militaire operatie waarbij zowel grondtroepen als helikopters zijn ingezet. De jihadist, die ook Bamoussa Diarra werd genoemd, was voorheen een kolonel van de Malinese strijdkrachten. Hij stond bekend als rechterhand van Iyad Ag Ghali, de leider van de jihadistische Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin.

Frankrijk voert vaker aanvallen uit op jihadisten in de regio. Daar heeft het zo’n 5000 manschappen gestationeerd. In het uitgestrekte Mali bevindt zich onder de vlag van de Verenigde Naties ook al jaren een internationale troepenmacht, waar in het verleden ook Nederland aan mee heeft gedaan.